ENQUETES CRIMINELLES
21 mai 2026
Le Silence des Agneaux a permis de découvrir l'entomologie médicale au monde : mais où en est la science 35 ans plus tard ?
Au début des années 1990, les téléspectateurs amateurs de polars avaient principalement le choix entre des séries policières fictives et rassurantes comme Columbo et Arabesque. La série documentaire américaine Unsolved Mysteries a mis en lumière quelques véritables affaires non résolues, mais la représentation des sciences forensiques à l'écran restait relativement rudimentaire.
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THEMATIQUESScience
La professeure Noemi Procopio est la chercheuse principale de l'équipe « ForensOMICS ». Ses recherches portent principalement sur l'application des stratégies de protéomique, de métabolomique et de méthylomique de l'ADN à la médecine légale, et plus particulièrement aux restes squelettiques, pour l'estimation de l'intervalle post-mortem (IPM) et de l'âge au décès.
Paola A. Magni est biologiste judiciaire spécialisée dans l'application des sciences naturelles (entomologie, taphonomie et biologie aquatique) à l'enquête criminelle. Elle possède plusieurs années d'expérience en tant que chercheuse et enseignante en sciences judiciaires.
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La professeure Noemi Procopio est la chercheuse principale de l'équipe « ForensOMICS ». Ses recherches portent principalement sur l'application des stratégies de protéomique, de métabolomique et de méthylomique de l'ADN à la médecine légale, et plus particulièrement aux restes squelettiques, pour l'estimation de l'intervalle post-mortem (IPM) et de l'âge au décès.
Paola A. Magni est biologiste judiciaire spécialisée dans l'application des sciences naturelles (entomologie, taphonomie et biologie aquatique) à l'enquête criminelle. Elle possède plusieurs années d'expérience en tant que chercheuse et enseignante en sciences judiciaires.