Le Silence des Agneaux a permis de découvrir l'entomologie médicale au monde : mais où en est la science 35 ans plus tard ?

La professeure Noemi Procopio est la chercheuse principale de l'équipe « ForensOMICS ». Ses recherches portent principalement sur l'application des stratégies de protéomique, de métabolomique et de méthylomique de l'ADN à la médecine légale, et plus particulièrement aux restes squelettiques, pour l'estimation de l'intervalle post-mortem (IPM) et de l'âge au décès.