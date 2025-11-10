POLITIQUE
Le bâtiment du congrès américain.

LE BLOCAGE DE TOUS LES RECORDS

10 novembre 2025

Le Shutdown américain en passe d'être réglé : Les 40 jours où l'Amérique est restée bloquée

Quarante jours de paralysie budgétaire, des vols massivement annulés, des milliers d’agents fédéraux mis en congé forcé et des places financières au bord de l’angoisse : le shutdown américain aura été une déflagration à la fois technique et politique.

Emmanuel Cahour