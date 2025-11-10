Le bâtiment du congrès américain.
LE BLOCAGE DE TOUS LES RECORDS
10 novembre 2025
Le Shutdown américain en passe d'être réglé : Les 40 jours où l'Amérique est restée bloquée
Quarante jours de paralysie budgétaire, des vols massivement annulés, des milliers d’agents fédéraux mis en congé forcé et des places financières au bord de l’angoisse : le shutdown américain aura été une déflagration à la fois technique et politique.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS