POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Matt Damon. (Image d'illustration)

©

Matt Damon. (Image d'illustration)

NUTRITION ET IDEES RECUES

21 janvier 2026

Le régime sans gluten suivi par Matt Damon peut-il vraiment fonctionner ?

La perte de poids revendiquée par Matt Damon grâce à un régime sans gluten a relancé un débat récurrent. Mais loin des effets d’annonce, la science montre que le gluten n’est ni l’ennemi universel de la ligne ni une solution miracle pour maigrir.

Photo of Guy Guppy
Guy Guppy Go to Guy Guppy page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Nutrition , perte de poids , gluten , régime

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Guy Guppy image
Guy Guppy

Maître de conférences en nutrition de la performance et physiologie de l’exercice, Université de Kingston

Populaires

1Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
2Trump vs élites globales : avantage à…
3Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
4Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
5 Contrairement aux idées reçues, avoir froid ne rend pas malade, alors pourquoi les maladies sont-elles plus fréquentes en hiver ?
6SMIC pas revalorisé depuis 2012 mais dividendes qui explosent ? Voilà les chiffres qui montrent que la CGT ment éhontément
7Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?