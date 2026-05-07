POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des rats dans les rues de Paris.
See image caption
See copyright

LEPTOSPIROSE ET HANTAVIRUS

7 mai 2026

Le rat, bête noire oubliée : une bombe sanitaire sous nos pieds

Alors que l’hantavirus frappe un paquebot en Atlantique, le vrai risque est ailleurs - dans nos villes, nos caves, nos égouts. Et personne ne s’en occupe vraiment.

Photo of Romain Lasseur
Romain Lasseur Go to Romain Lasseur page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

espèces invasives , rats , maladie , virus , contamination , hantavirus , santé publique , anticipation , risques , dangers , transmissions , malades , La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? , Covid-19 , coronavirus , hôpitaux , préparation , leptospirose

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Romain Lasseur image
Romain Lasseur

Romain Lasseur est docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasve, co-auteur avec Olivier Vial du livre "La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ?" aux Editions du Rocher.

Populaires

1Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français
2Ces pénuries de pétrole qui nous pendent au nez pour l’été à venir
3Quand l’UE encourage les États membres à augmenter les impôts… et pas n’importe lesquels !
4Prix du carburant : la vraie raison pour laquelle l’État ne peut plus payer — et ce que cela dit de la France… et des Français
5Covid : le modèle suédois n’en était pas un et voilà les chiffres qui le prouvent avec six ans de recul
6Vers un effondrement économique généralisé dû à l’IA ? Voilà que ces prestigieuses universités américaines qui le redoutent ne comprennent pas
7Vladimir Poutine sous pression : ces rumeurs de coup de d’Etat qui agitent le monde du renseignement européen (et le président russe lui-même ?)