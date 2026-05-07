LEPTOSPIROSE ET HANTAVIRUS
7 mai 2026
Le rat, bête noire oubliée : une bombe sanitaire sous nos pieds
Alors que l’hantavirus frappe un paquebot en Atlantique, le vrai risque est ailleurs - dans nos villes, nos caves, nos égouts. Et personne ne s’en occupe vraiment.
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MOTS-CLESespèces invasives , rats , maladie , virus , contamination , hantavirus , santé publique , anticipation , risques , dangers , transmissions , malades , La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? , Covid-19 , coronavirus , hôpitaux , préparation , leptospirose
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Romain Lasseur est docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasve, co-auteur avec Olivier Vial du livre "La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ?" aux Editions du Rocher.
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A PROPOS DES AUTEURS
Romain Lasseur est docteur en toxicologie animale et expert européen en faune invasve, co-auteur avec Olivier Vial du livre "La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ?" aux Editions du Rocher.