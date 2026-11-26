Vous ! Oui, vous ! Vous avez quand même la belle vie... Pendant que le totalitarisme rouge revient au pas de l'oie et que ça vous en bouge une sans remuer l'autre, vous vous prélassez tranquillement dans votre canapé IKEA en sirotant ma prose... N'avez-vous pas honte ? Hum ?! Et tout ça pour que je vous raconte comment le PSG n'a pas battu la Roma ? Ce que je pense de votre attitude ? Vanitas, vanitatum et omnia vanitas (*), voilà ce que j'en pense. Mais bon, une fois encore, je vais vous absoudre et vous raconter.