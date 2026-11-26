LIGUE DES CHAMPIONS
26 novembre 2026
Le PSG a fait match nul 2-2 face à Rome : moins magique, le club parisien reste toutefois invaincu
Après un but encaissé à froid (Hermoso, 5e), les Parisiens ont égalisé par Zabarnyi (31e), pris l’avantage grâce à Dembélé sur penalty (61e), avant de se faire rejoindre par Malen (78e). Suffisant pour ne pas perdre, mais pas pour enchaîner un cinquième succès, tandis que les absences prolongées et les performances en pointillés de Ferran et Godts relancent la question d’un renfort offensif.
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Vous ! Oui, vous ! Vous avez quand même la belle vie... Pendant que le totalitarisme rouge revient au pas de l'oie et que ça vous en bouge une sans remuer l'autre, vous vous prélassez tranquillement dans votre canapé IKEA en sirotant ma prose... N'avez-vous pas honte ? Hum ?! Et tout ça pour que je vous raconte comment le PSG n'a pas battu la Roma ? Ce que je pense de votre attitude ? Vanitas, vanitatum et omnia vanitas (*), voilà ce que j'en pense. Mais bon, une fois encore, je vais vous absoudre et vous raconter.
En commençant par vous expliquer que la vie, forcément, est un peu moins belle sans Doué et sans Kvara (deux dynamiteurs, deux voisins de pas liés, qui manqueraient à n'importe quelle équipe).... Et que ceci explique probablement le manque d'automatismes et d'allant de l'attaque parisienne durant une première demi-heure plutôt somnolente. Le but concédé à froid, aussi, suite à une perte de balle fâcheuse d'Akliouch (Hermoso, 5e)... C'est là que vous avez douté, avouez-le. C'est là que vous vous êtes demandé comment ce PSG, sans Dembélé, sans Doué, et sans Kvara, allait, cette fois-ci, pouvoir s'en sortir. Homme de peu de foi...
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