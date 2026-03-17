JUSTICE
17 mars 2026
Le premier procès pour génocide contre un terroriste du groupe Etat islamique s’est ouvert en France
L'existence de cellules dormantes de l'EI et d'autres groupes djihadistes constitue une menace majeure pour la sécurité nationale que les gouvernements européens ne peuvent plus ignorer.
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A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.