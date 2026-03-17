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Un membre irakien des Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) porte un drapeau du groupe État islamique dans la ville d'al-Qaim, dans l'ouest de l'Irak, le 3 novembre 2017. Image d'illustration
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JUSTICE

17 mars 2026

Le premier procès pour génocide contre un terroriste du groupe Etat islamique s’est ouvert en France

L'existence de cellules dormantes de l'EI et d'autres groupes djihadistes constitue une menace majeure pour la sécurité nationale que les gouvernements européens ne peuvent plus ignorer.

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MOTS-CLES

Sabri Essid , procès , etat islamique , génocide , Yézidis , Irak , Syrie

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Uzay Bulut

Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.