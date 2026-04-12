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Microbes. (Image d'illustration)
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AUX ORIGINES DE LA VIE COMPLEXE

12 avril 2026

Le « premier contact » qui aurait pu mener à l’apparition de la vie sur Terre a enfin été observé par des scientifiques

En Australie, les stromatolites de Gathaagudu révèlent un indice clé sur l’émergence de la vie complexe, né de l’union entre microbes ancestraux.

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MOTS-CLES

microbes , cellules , origines de la vie , science , adn

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Brendan Paul Burns

Maître de conférences (Associate Professor), École de biotechnologie et de sciences biomoléculaires, UNSW Sydney

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Kymberley Oakley

Expert des langues autochtones, savoirs autochtones

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