AUX ORIGINES DE LA VIE COMPLEXE

12 avril 2026

Le « premier contact » qui aurait pu mener à l’apparition de la vie sur Terre a enfin été observé par des scientifiques

En Australie, les stromatolites de Gathaagudu révèlent un indice clé sur l’émergence de la vie complexe, né de l’union entre microbes ancestraux.