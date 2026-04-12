AUX ORIGINES DE LA VIE COMPLEXE
12 avril 2026
Le « premier contact » qui aurait pu mener à l’apparition de la vie sur Terre a enfin été observé par des scientifiques
En Australie, les stromatolites de Gathaagudu révèlent un indice clé sur l’émergence de la vie complexe, né de l’union entre microbes ancestraux.
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MOTS-CLESmicrobes , cellules , origines de la vie , science , adn
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences (Associate Professor), École de biotechnologie et de sciences biomoléculaires, UNSW Sydney
Expert des langues autochtones, savoirs autochtones
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences (Associate Professor), École de biotechnologie et de sciences biomoléculaires, UNSW Sydney
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