EUTHANASIE DES CLASSES MOYENNES ?

Le pouvoir d’achat corrigé de l’inflation réelle chute pour la première fois depuis 1993 (et ça n’a rien à voir avec les milliardaires)

Selon l’INSEE, les revenus du travail progresseraient en 2026 moins vite que les prix, une première depuis 1993 si l’on excepte la crise sanitaire. Au moment où Thomas Piketty réclame un référendum pour taxer les fortunes de plus de 100 millions d’euros, Philippe Crevel explique pourquoi ce décrochage, qui frappe d’abord les classes moyennes salariées, tient au choc énergétique et au manque de travail en France, bien plus qu’aux milliardaires.