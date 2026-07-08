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Jordan Bardella et Marine Le Pen suite au verdict de la cour d'appel de Paris dans le procès d'anciens et actuels membres du RN accusés de détournement de fonds publics européens, le 7 juillet 2026.
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PRESIDENTIELLE 2027

8 juillet 2026

Le Pen-Bardella : le ticket (le plus) gagnant du RN pour la présidentielle ?

Face au choc de sa condamnation en appel, Marine Le Pen choisit l'offensive : elle maintient sa candidature pour 2027, suspend sa peine grâce à la Cassation et scelle son alliance avec Jordan Bardella pour tenter de conquérir l'Élysée.

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MOTS-CLES

procès , RN , Rassemblement National , Marine le Pen , Jordan Bardella , bracelet électronique , élection présidentielle 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Yves Camus

Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)

Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).

 

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Bruno Jeanbart

Bruno Jeanbart est le Directeur Général adjoint de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.