PRESIDENTIELLE 2027
8 juillet 2026
Le Pen-Bardella : le ticket (le plus) gagnant du RN pour la présidentielle ?
Face au choc de sa condamnation en appel, Marine Le Pen choisit l'offensive : elle maintient sa candidature pour 2027, suspend sa peine grâce à la Cassation et scelle son alliance avec Jordan Bardella pour tenter de conquérir l'Élysée.
12 min de lecture
Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).
Bruno Jeanbart est le Directeur Général adjoint de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.
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Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)
Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).
Bruno Jeanbart est le Directeur Général adjoint de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.