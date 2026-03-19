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La proposition a été présentée par Geert Wilders, du PVV, qui a souligné « l'infiltration subtile et de longue haleine des Frères musulmans, avec pour objectif ultime un empire islamique fondé sur la charia ».
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INTERDICTION PURE ET SIMPLE

19 mars 2026

Le Parlement néerlandais interdit les Frères musulmans

Le groupe a été critiqué comme étant « la source d'une grande partie du mal islamiste et terroriste ».

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MOTS-CLES

Pays-Bas , Parlement , interdiction , Frères musulmans , Geert Wilders , islamisme

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

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