INTERDICTION PURE ET SIMPLE
19 mars 2026
Le Parlement néerlandais interdit les Frères musulmans
Le groupe a été critiqué comme étant « la source d'une grande partie du mal islamiste et terroriste ».
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THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.