Le Parlement luxembourgeois a franchi une étape décisive vers l'inscription de l'avortement dans la Constitution.
5 mars 2026

Le Parlement luxembourgeois a franchi une étape décisive vers l’inscription de l’avortement dans la Constitution du pays

Ayant obtenu une majorité des deux tiers au premier tour, le projet de loi luxembourgeois sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) sera soumis à un second vote décisif plus tard cette année.

