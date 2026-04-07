VISITE SENSIBLE
7 avril 2026
Le Pape Léon XIV devrait bientôt visiter l’Algérie, dans un contexte de persécutions anti-chrétiennes croissantes
Au cours des trois dernières années, la pression de l'État sur les chrétiens en Algérie s'est intensifiée à des niveaux sans précédent depuis des décennies, a déclaré Open Doors.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.