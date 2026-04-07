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Le pape Léon XIV lors des célébrations de Pâques.
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VISITE SENSIBLE

7 avril 2026

Le Pape Léon XIV devrait bientôt visiter l’Algérie, dans un contexte de persécutions anti-chrétiennes croissantes

Au cours des trois dernières années, la pression de l'État sur les chrétiens en Algérie s'est intensifiée à des niveaux sans précédent depuis des décennies, a déclaré Open Doors.

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MOTS-CLES

pape Léon XIV , Vatican , visite d'Etat , Algérie , persécutions anti-chrétiennes , islam , christianisme , catholicisme

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Uzay Bulut

Uzay Bulut est une journaliste d'origine turque, anciennement basée à Ankara. Elle s'intéresse particulièrement à la Turquie, à l'islam politique et à l'histoire du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Asie.