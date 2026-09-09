SOS PISA
9 septembre 2026
Le numérique, un profond défi éducatif MAIS PAS le bouc émissaire facile que le gouvernement en fait
Le numérique est devenu le bouc émissaire idéal des difficultés de l’école française. Les données disponibles invitent à se méfier des conclusions simplistes : l’équipement ne produit ni mécaniquement de meilleurs résultats ni l’échec scolaire. Tout dépend de l’usage pédagogique qui en est fait.
14 min de lecture
Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).