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Dans une salle de classe de l'école primaire Germaine Tillion, à Lyon, pour la rentrée scolaire, une élève montre sur un tableau électronique interactif l'emplacement de son école sur une carte de la ville.
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SOS PISA

9 septembre 2026

Le numérique, un profond défi éducatif MAIS PAS le bouc émissaire facile que le gouvernement en fait

Le numérique est devenu le bouc émissaire idéal des difficultés de l’école française. Les données disponibles invitent à se méfier des conclusions simplistes : l’équipement ne produit ni mécaniquement de meilleurs résultats ni l’échec scolaire. Tout dépend de l’usage pédagogique qui en est fait.

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éducation , numérique , tablette , écrans , danger , Éducation nationale , classes , niveau , classement PISA , professeurs , Enseignants , élèves , Parents

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Richard Etienne

Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.