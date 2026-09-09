SOS PISA

Le numérique, un profond défi éducatif MAIS PAS le bouc émissaire facile que le gouvernement en fait

Le numérique est devenu le bouc émissaire idéal des difficultés de l’école française. Les données disponibles invitent à se méfier des conclusions simplistes : l’équipement ne produit ni mécaniquement de meilleurs résultats ni l’échec scolaire. Tout dépend de l’usage pédagogique qui en est fait.