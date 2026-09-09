SOS PISA
9 septembre 2026
Le numérique, un profond défi éducatif MAIS PAS le bouc émissaire facile que le gouvernement en fait
Le numérique est devenu le bouc émissaire idéal des difficultés de l’école française. Les données disponibles invitent à se méfier des conclusions simplistes : l’équipement ne produit ni mécaniquement de meilleurs résultats ni l’échec scolaire. Tout dépend de l’usage pédagogique qui en est fait.
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.