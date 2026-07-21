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Andy Burnham, nouveau député travailliste de Makerfield, s'adresse à ses partisans et aux médias le lendemain de sa victoire à l'élection partielle, au stade d'Ashton Town FC, à Ashton-in-Makerfield, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 19 juin 2026.
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PROGRAMME DE GAUCHE

21 juillet 2026

Le nouveau Premier ministre britannique du « New Labour » promet un contrôle accru de l'État

Andy Burnham est devenu lundi le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, promettant de rendre le pouvoir aux citoyens tout en présentant un programme prévoyant un État plus puissant, une plus grande propriété publique et un contrôle accru de l’économie.

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MOTS-CLES

Andy Burnham , Royaume-Uni , Labour , Premier Ministre , Keir Starmer , interventionnisme , État , controle , liberté d'expression , immigration

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Nick Hallett

Nick Hallett est rédacteur adjoint pour The European Conservative. Il a précédemment travaillé comme journaliste pour Breitbart et pour The Catholic Herald.