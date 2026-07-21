PROGRAMME DE GAUCHE

Le nouveau Premier ministre britannique du « New Labour » promet un contrôle accru de l'État

Andy Burnham est devenu lundi le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, promettant de rendre le pouvoir aux citoyens tout en présentant un programme prévoyant un État plus puissant, une plus grande propriété publique et un contrôle accru de l’économie.