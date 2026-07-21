PROGRAMME DE GAUCHE
21 juillet 2026
Le nouveau Premier ministre britannique du « New Labour » promet un contrôle accru de l'État
Andy Burnham est devenu lundi le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, promettant de rendre le pouvoir aux citoyens tout en présentant un programme prévoyant un État plus puissant, une plus grande propriété publique et un contrôle accru de l’économie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Nick Hallett est rédacteur adjoint pour The European Conservative. Il a précédemment travaillé comme journaliste pour Breitbart et pour The Catholic Herald.
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Nick Hallett est rédacteur adjoint pour The European Conservative. Il a précédemment travaillé comme journaliste pour Breitbart et pour The Catholic Herald.