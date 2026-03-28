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Des personnes agitent des drapeaux nationaux et brandissent des portraits du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei lors d’une marche de soutien aux forces armées iraniennes dans le centre de Téhéran, le 25 mars 2026. Le président Donald Trump est prêt à « déchaîner l’enfer » si l’Iran n’accepte pas un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a averti la Maison-Blanche le 25 mars, tout en précisant que les discussions se poursuivaient malgré le rejet, selon certaines informations, d’un plan de paix américain par Téhéran.
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UNE SUCCESSION QUI FRAGILISE LE REGIME

28 mars 2026

Le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei est tout sauf un symbole de stabilité

L’accession de Mojtaba Khamenei fissure le récit fondateur de la République islamique. Entre logique dynastique assumée, montée en puissance des Gardiens de la révolution et affaiblissement structurel du régime, l’Iran apparaît moins stable qu’en recomposition sous tension.

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MOTS-CLES

Iran , conflits armés , guide suprême , géopolitique , Mojtaba Khamenei , Détroit d'Ormuz

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

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