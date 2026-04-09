POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le Premier ministre néerlandais, Rob Jetten
See image caption
See copyright

PENDANT CE TEMPS AUX PAYS-BAS

9 avril 2026

Le ministère néerlandais de l’Education veut éliminer la fête des mères et des pères pour la remplacer par un “You day”

Un nouveau guide a été créé aux frais du contribuable.

Photo of Michael Curzon
Michael Curzon Go to Michael Curzon page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Pays-Bas , Fête des pères , fêtes des mères , You Day , éducation , écoles , discrimination , Racisme

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Michael Curzon image
Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

Populaires

1Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
2Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète
3Un ordinateur identifie une erreur dans un article de physique considéré comme une référence majeure et voilà l’énorme révolution scientifique que ça pourrait bien annoncer
4Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump
5Et si l’Arabie saoudite était en train de gagner très gros à la guerre en Iran ?
6Panique dans le secteur médical : l’approvisionnement mondial en hélium est menacé par la guerre contre l’Iran
7Un an après le « Libération Day », les tarifs douaniers ont redessiné le commerce mondial. Mais pas du tout comme l’imaginait Donald Trump