PENDANT CE TEMPS AUX PAYS-BAS
9 avril 2026
Le ministère néerlandais de l’Education veut éliminer la fête des mères et des pères pour la remplacer par un “You day”
Un nouveau guide a été créé aux frais du contribuable.
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MOTS-CLESPays-Bas , Fête des pères , fêtes des mères , You Day , éducation , écoles , discrimination , Racisme
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.