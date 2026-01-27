©
Magasin fnac.
ATLANTICO BUSINESS
27 janvier 2026
Le milliardaire Daniel Křetínský veut racheter Fnac-Darty pour éviter les griffes d’un géant chinois du e-commerce
L’initiative de Daniel Křetínský a sérieusement secoué la Bourse de Paris en ce début de semaine. En lançant une OPA sur Fnac-Darty, il cherche à acquérir la majorité parce que ce groupe l’intéresse, mais il veut surtout l’empêcher de tomber aux mains des Chinois.
4 min de lecture
MOTS-CLESDaniel Kretinsky , milliardaire , OPA , Fnac-darty , Chinois , JD.com , rachat , entreprise , France
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.