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Des personnes portant des drapeaux israéliens traversent une installation commémorative aménagée sur la plage de Tel-Aviv pour marquer le troisième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre, le 7 octobre 2026.
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POINT DE VUE

8 octobre 2026

Le massacre du 7-octobre, trois ans après : in memoriam

7 octobre 2023, il y a exactement trois ans, jour de terreur : les terroristes islamistes du Hamas, ces fanatiques idéologisés d’Allah, y perpétrèrent en effet le pire massacre, depuis la Shoah, à l’encontre des Juifs d’Israël, avec 1219 personnes tuées dans une violence inouïe et 251 otages emmenés tout aussi brutalement dans les terrifiants tunnels de Gaza.

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MOTS-CLES

7-octobre , Israël , Gaza , Hamas , démocraties occidentales , islamisme

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Daniel Salvatore Schiffer
Philosophe et écrivain

Daniel Salvatore Schiffer est philosophe, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art, spécialiste de la Renaissance et du dandysme, auteur d’une cinquantaine de livres, dont « Philosophie du dandysme – Une esthétique de l’âme et du corps » et « La Philosophie d’Emmanuel Levinas » (Presses Universitaires de France), « Oscar Wilde » et « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), « Divin Vinci – Léonard de Vinci, l’Ange incarné », « Gratia Mundi – Raphaël, la Grâce de l’Art » et « La Constellation Dante – Le chant du Sublime » (Editions Erick Bonnier), directeur de plusieurs ouvrages collectifs, dont « L’humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir (Editions du Cerf) et « Critique de la déraison antisémite – Un enjeu de civilisation, un combat pour la paix » (Editions Intervalles).