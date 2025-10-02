L’art du supplice

Le martyre tant attendu de Thomas Guénolé

Certains se cherchent un avenir, lui a choisi son calvaire. Thomas, aspirant martyr, veut que son supplice soit vu, noté, mémorisé. Dans son imaginaire, pirates, génocidaires et bourreaux se confondent en une fresque tragique où son corps devient l’autel du sacrifice. Préparé à l’expulsion, à la détention et à la faim, il exige que rien n’interrompe son récit. Plus qu’un engagement, c’est une mise en scène du martyre qu’il cultive, avec le soin minutieux d’un exhibitionniste qui rêve d’être gravé dans l’histoire.