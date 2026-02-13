Le journalisme est-il trop lent à réagir pour rester crédible une fois que les événements sont filtrés par les médias sociaux ?

Charles Edward Gehrke est titulaire d'une licence en économie quantitative de l'Académie navale des États-Unis, avec une spécialisation en guerre économique, et d'une maîtrise en défense nationale et études stratégiques du Collège de guerre navale des États-Unis, spécialisée en prise de décision stratégique, cognition institutionnelle et gestion des risques en contexte d'incertitude. Il intégrera le programme Sloan Fellowship du MIT à partir de juin 2026.