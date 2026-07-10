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Des membres des forces de sécurité intérieure fidèles au groupe palestinien Hamas, gardent un point de contrôle dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025.
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EXPLICATIONS

10 juillet 2026

Le Hamas annonce son autodissolution à Gaza : mais est-ce vraiment la fin ?

Loin d’être un tournant vers la paix, la dissolution de l'administration du Hamas à Gaza s'avère être une manœuvre stratégique en trompe-l'œil pour conserver ses armes, capter l'aide internationale et sceller l'échec des objectifs de guerre israéliens.

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MOTS-CLES

Hamas , Israël , Benjamin Netanyaou , guerre , conflit , Bande de Gaza , branche armée , dissolution

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

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