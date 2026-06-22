MINUTE TECH
22 juin 2026
Contrôle parental : tout savoir pour doser les restrictions d’utilisation sur le smartphone de votre enfant pendant les vacances d’été
Temps libre, cyberprédateurs et arnaques en ligne : comment protéger nos enfants des pièges des smartphones cet été ? Alors que les vacances scolaires riment avec relâchement de la surveillance, la liste des menaces numériques qui guettent les plus jeunes n'est pas moins grande sous les cocotiers.
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A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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