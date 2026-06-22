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MINUTE TECH

22 juin 2026

Contrôle parental : tout savoir pour doser les restrictions d’utilisation sur le smartphone de votre enfant pendant les vacances d’été

Temps libre, cyberprédateurs et arnaques en ligne : comment protéger nos enfants des pièges des smartphones cet été ? Alors que les vacances scolaires riment avec relâchement de la surveillance, la liste des menaces numériques qui guettent les plus jeunes n'est pas moins grande sous les cocotiers.

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MOTS-CLES

vacances , enfants , téléphone portable , Sécurité , risques , Ecran , arnaques , achats compulsifs , prédateurs , Internet , contrôle parental , dialogue

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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