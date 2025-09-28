Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 4 heures
Les fidèles exécutent des rituels religieux connus sous le nom de « Tarpan » le dernier jour de « Pitru Paksha », une période sacrée observée pour rendre obéissance aux ancêtres pendant le mois lunaire hindou, le long des rives du Gange à Calcutta, le 21 septembre 2025. © AFP or licensors
Désastre

Le Gange s’assèche à une vitesse sans précédent et voilà ce que ça signifie pour les centaines de millions d’Indiens qui vivent sur ses rives

Le Gange, source de vie pour des centaines de millions de personnes en Asie du Sud, s'assèche à un rythme que les scientifiques qualifient de sans précédent dans l'histoire. Le changement climatique, les moussons changeantes, l'extraction incessante et la construction de barrages précipitent ce puissant fleuve vers l'épuisement, avec des conséquences sur l'alimentation, l'eau et les moyens de subsistance dans toute la région.

avec Mehebub Sahana
author imageMehebub Sahana

Mehebub Sahana est un géographe culturel et environnemental qui s'intéresse à l'analyse des changements d'affectation des terres, en particulier en ce qui concerne les espaces, les politiques et la gouvernance du monde vivant et matérialiste. Ses recherches actuelles portent sur la gestion des bassins fluviaux transfrontaliers, l'écologie du paysage, la résilience socio-écologique, l'évaluation des risques multirisques, les changements d'affectation des terres, la conversion des zones rurales vers les zones urbaines et les implications sociopolitiques des dynamiques d'affectation des terres dans les pays du Sud.

