Le Gange s’assèche à une vitesse sans précédent et voilà ce que ça signifie pour les centaines de millions d’Indiens qui vivent sur ses rives

Mehebub Sahana est un géographe culturel et environnemental qui s'intéresse à l'analyse des changements d'affectation des terres, en particulier en ce qui concerne les espaces, les politiques et la gouvernance du monde vivant et matérialiste. Ses recherches actuelles portent sur la gestion des bassins fluviaux transfrontaliers, l'écologie du paysage, la résilience socio-écologique, l'évaluation des risques multirisques, les changements d'affectation des terres, la conversion des zones rurales vers les zones urbaines et les implications sociopolitiques des dynamiques d'affectation des terres dans les pays du Sud.