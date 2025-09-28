Internationalil y a 4 heures
Désastre
Le Gange s’assèche à une vitesse sans précédent et voilà ce que ça signifie pour les centaines de millions d’Indiens qui vivent sur ses rives
Le Gange, source de vie pour des centaines de millions de personnes en Asie du Sud, s'assèche à un rythme que les scientifiques qualifient de sans précédent dans l'histoire. Le changement climatique, les moussons changeantes, l'extraction incessante et la construction de barrages précipitent ce puissant fleuve vers l'épuisement, avec des conséquences sur l'alimentation, l'eau et les moyens de subsistance dans toute la région.