CREOLISATION
18 octobre 2026
Le français, une langue africaine ? Le paternalisme toxique de la gauche radicale
Dans son livre Le français, une langue africaine (Fayard), Aurélien Taché défend l’idée d’un français en pleine créolisation. Une thèse que conteste vivement Jean Szlamowicz, linguiste et essayiste, qui dénonce une instrumentalisation politique de la langue.
8 min de lecture
Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur, auteur de Le sexe et la langue (Intervalles, 2023), Jazz Talk (PUM, 2021), Savoir parler du vin (Cerf, 2023). Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-André Taguieff LFI, anatomie d’une perversion aux éditions David Reinharc (2026).
Populaires
Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur, auteur de Le sexe et la langue (Intervalles, 2023), Jazz Talk (PUM, 2021), Savoir parler du vin (Cerf, 2023). Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-André Taguieff LFI, anatomie d’une perversion aux éditions David Reinharc (2026).