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Une femme tient un exemplaire ouvert de la nouvelle édition du dictionnaire français « Petit Larousse », à Paris.
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CREOLISATION

18 octobre 2026

Le français, une langue africaine ? Le paternalisme toxique de la gauche radicale

Dans son livre Le français, une langue africaine (Fayard), Aurélien Taché défend l’idée d’un français en pleine créolisation. Une thèse que conteste vivement Jean Szlamowicz, linguiste et essayiste, qui dénonce une instrumentalisation politique de la langue.

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MOTS-CLES

Aurélien Taché , livre , langue française , langue africaine , langue , culture , histoire , gauche , extrême gauche , Dictionnaire , idéologie , La France insoumise , créolisation

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Szlamowicz image
Jean Szlamowicz
Linguiste et traducteur

Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur, auteur de Le sexe et la langue (Intervalles, 2023), Jazz Talk (PUM, 2021), Savoir parler du vin (Cerf, 2023). Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-André Taguieff LFI, anatomie d’une perversion aux éditions David Reinharc (2026).

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