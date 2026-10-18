Le français, une langue africaine ? Le paternalisme toxique de la gauche radicale

Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur, auteur de Le sexe et la langue (Intervalles, 2023), Jazz Talk (PUM, 2021), Savoir parler du vin (Cerf, 2023). Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-André Taguieff LFI, anatomie d’une perversion aux éditions David Reinharc (2026).