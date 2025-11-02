REFORMES EUROPEENNES

2 novembre 2025

Le fédéralisme pragmatique de Mario Draghi peut-il sauver l’Europe ?

Entre ambition fédérale et réalisme politique, Mario Draghi appelle à un « fédéralisme pragmatique » pour relancer l’Europe. Alors que les défis économiques, technologiques et géopolitiques s’intensifient, cette approche fondée sur des coopérations concrètes entre États volontaires peut-elle réellement renforcer la puissance européenne ?