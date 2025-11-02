L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe.
© FREDERICK FLORIN / AFP
REFORMES EUROPEENNES
2 novembre 2025
Le fédéralisme pragmatique de Mario Draghi peut-il sauver l’Europe ?
Entre ambition fédérale et réalisme politique, Mario Draghi appelle à un « fédéralisme pragmatique » pour relancer l’Europe. Alors que les défis économiques, technologiques et géopolitiques s’intensifient, cette approche fondée sur des coopérations concrètes entre États volontaires peut-elle réellement renforcer la puissance européenne ?
9 min de lecture
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
