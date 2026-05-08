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Blurred backgroundLa célèbre sculpture soviétique « L’Ouvrier et la Kolkhozienne » (paysanne soviétique membre d’un kolkhoze) domine des habitations du nord-est de Moscou, le 5 avril 2024, face au Centre international des affaires de Moscou (Moskva City), situé dans l’ouest de la ville. La sculpture représente deux figures brandissant au-dessus de leurs têtes une faucille et un marteau. Son concept et sa composition ont été conçus par l’architecte Boris Iofan. Haute de 24,5 mètres, elle a été réalisée en acier inoxydable par la sculptrice Vera Moukhina pour l’Exposition universelle de Paris de 1937 et est devenue l’un des principaux symboles de l’URSS. (Image d'illustration)
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CELEBRATIONS DU 8 MAI

8 mai 2026

Le dernier tabou : pourquoi la France refuse encore de condamner le communisme comme idéologie criminelle

Alors que la France commémore ce 8 mai la victoire sur le nazisme, l'un des deux totalitarismes qui ont ensanglanté le XXe siècle, l'autre - le communisme - n'a jamais fait l'objet d'une condamnation institutionnelle. Un deux poids deux mesures.

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MOTS-CLES

la France , Politique , communisme , 8 mai , commémorations , idéologie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

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