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Des scouts palestiniens portent une statue représentant le corps de Jésus-Christ après sa descente de la croix, lors de la messe du Vendredi saint à l'église catholique Sainte-Catherine, à Bethléem (Cisjordanie sous occupation israélienne), le 3 avril 2026.
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CHRETIENTE

24 juillet 2026

Le dernier espoir des chrétiens de Terre sainte

Le berceau du christianisme risque de perdre ses communautés chrétiennes autochtones. Un récent séjour à Jérusalem et en Cisjordanie a mis en lumière la gravité de leur situation ainsi que les moyens concrets de leur venir en aide.

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MOTS-CLES

christianisme , chrétiens , Israël , Terre Sainte , Bethléem

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Declan Hayes

Le Dr Declan Hayes est un professeur de finance irlandais à la retraite qui s'est récemment rendu à Jérusalem et en Cisjordanie pour voir comment il pouvait le mieux venir en aide aux communautés chrétiennes locales en difficulté.