CHRETIENTE
24 juillet 2026
Le dernier espoir des chrétiens de Terre sainte
Le berceau du christianisme risque de perdre ses communautés chrétiennes autochtones. Un récent séjour à Jérusalem et en Cisjordanie a mis en lumière la gravité de leur situation ainsi que les moyens concrets de leur venir en aide.
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THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Declan Hayes est un professeur de finance irlandais à la retraite qui s'est récemment rendu à Jérusalem et en Cisjordanie pour voir comment il pouvait le mieux venir en aide aux communautés chrétiennes locales en difficulté.
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A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Declan Hayes est un professeur de finance irlandais à la retraite qui s'est récemment rendu à Jérusalem et en Cisjordanie pour voir comment il pouvait le mieux venir en aide aux communautés chrétiennes locales en difficulté.