ANALYSE

20 mars 2026

Quand le cours de la monnaie Iranienne prédit l’état réel du régime bien plus que l’analyse de l’impact des bombardements

Le cours du rial iranien s’est effondré de manière spectaculaire en 2026, bien plus rapidement qu’en 2018, alors même que les bombardements et les sanctions militaires n’ont pas nécessairement atteint une intensité inédite.