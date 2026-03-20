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Cette image montre les nouveaux billets de banque iraniens de un million, 500 000 et 100 000 rials, en vigueur le 3 août 2025.
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ANALYSE

20 mars 2026

Quand le cours de la monnaie Iranienne prédit l’état réel du régime bien plus que l’analyse de l’impact des bombardements

Le cours du rial iranien s’est effondré de manière spectaculaire en 2026, bien plus rapidement qu’en 2018, alors même que les bombardements et les sanctions militaires n’ont pas nécessairement atteint une intensité inédite.

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MOTS-CLES

rial , Iran , bombardements , conflit , Moyen-Orient , monnaie , Etats-Unis , Israël , sanctions économiques

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.

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