ANALYSE
20 mars 2026
Quand le cours de la monnaie Iranienne prédit l’état réel du régime bien plus que l’analyse de l’impact des bombardements
Le cours du rial iranien s’est effondré de manière spectaculaire en 2026, bien plus rapidement qu’en 2018, alors même que les bombardements et les sanctions militaires n’ont pas nécessairement atteint une intensité inédite.
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MOTS-CLESrial , Iran , bombardements , conflit , Moyen-Orient , monnaie , Etats-Unis , Israël , sanctions économiques
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
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Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.