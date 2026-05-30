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"Le concours de pêche" de Loris Chavanette est publié chez Allary éditions.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

30 mai 2026

« Le concours de pêche » de Loris Chavanette

"Le concours de pêche" de Loris Chavanette déploie un récit à la fois mélancolique et lumineux, où deux hommes cabossés par la vie se rencontrent au fil de l’eau. Entre héritage du passé, blessures intimes et quête de rédemption, ce roman humaniste transforme la mer en théâtre de réparation, où la solitude se mue peu à peu en fraternité.

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MOTS-CLES

Le concours de pêche , Loris Chavanette , roman , littérature , Allary Editions , livre , écrivain

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).