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POINT DE VUE

28 mai 2026

Le code noir : abrogation légitime ou mauvais coup contre la République ?

Mais que se passe-t-il donc autour de ce que l’on appelle le « Code noir », nom donné à un ensemble d’édits royaux datant des XVIIe et XVIIIe siècles qui organisaient l’esclavage, établi sous Louis XIV, qui vient devant l’Assemblée nationale ce 28 mai pour être, dit-on, « abrogé » ? Cela, avec le soutien du président de la République.

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MOTS-CLES

histoire , France , mémoire , esclavage , assemblée

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A PROPOS DES AUTEURS
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Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  