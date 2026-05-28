POINT DE VUE

28 mai 2026

Le code noir : abrogation légitime ou mauvais coup contre la République ?

Mais que se passe-t-il donc autour de ce que l’on appelle le « Code noir », nom donné à un ensemble d’édits royaux datant des XVIIe et XVIIIe siècles qui organisaient l’esclavage, établi sous Louis XIV, qui vient devant l’Assemblée nationale ce 28 mai pour être, dit-on, « abrogé » ? Cela, avec le soutien du président de la République.