Une des agences nationales France Travail, à Dammarie les Lys, dans le nord de la France, le 23 avril 2024.
ATLANTICO BUSINESS

11 février 2026

Le chômage officiel augmente peu, mais la vérité est plus douloureuse

Le taux de chômage en France est remonté à 8 % à la fin de 2025… de quoi inquiéter le corps social, sauf que le chômage tel qu’il est vécu est beaucoup plus lourd. France Travail recense 2,7 millions de chômeurs. En réalité, les sans-travail sont plus du double.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

