ATLANTICO BUSINESS
11 février 2026
Le chômage officiel augmente peu, mais la vérité est plus douloureuse
Le taux de chômage en France est remonté à 8 % à la fin de 2025… de quoi inquiéter le corps social, sauf que le chômage tel qu’il est vécu est beaucoup plus lourd. France Travail recense 2,7 millions de chômeurs. En réalité, les sans-travail sont plus du double.
