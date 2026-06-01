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Un porte-conteneurs est mis en position dans le port de Qingdao, dans la province du Shandong, en Chine orientale, le 26 mai 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

1 juin 2026

Le capitalisme chinois à l’heure de vérité...

Pour certains observateurs, il s’agit de rapprocher les règles de fonctionnement de l’économie de marché afin de mieux respecter les conditions de la concurrence internationale. Pour d’autres, il s’agit simplement de réduire les poches de surproduction, notamment dans l’automobile.

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MOTS-CLES

Chine , Capitalisme d'Etat , socialisme , entreprises , industries subventionnées , protectionnisme , échanges commerciaux , international , grands champions , Réforme

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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