ATLANTICO BUSINESS
1 juin 2026
Le capitalisme chinois à l’heure de vérité...
Pour certains observateurs, il s’agit de rapprocher les règles de fonctionnement de l’économie de marché afin de mieux respecter les conditions de la concurrence internationale. Pour d’autres, il s’agit simplement de réduire les poches de surproduction, notamment dans l’automobile.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.