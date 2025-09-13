MAG

Le Calvados, star inattendue des cocktails de l’automne

Ni whisky ni mezcal, le calvados trace sa propre route. Sans la puissance marketing des grands groupes, il gagne pourtant en prestige grâce à ses racines familiales, son lien intime avec le bocage normand et l’appétit des bartenders pour des spiritueux à forte identité. Boisson d’automne par excellence, il séduit autant par ses notes de pommes rôties et de cuir que par son image d’authenticité préservée. Modeste en volumes mais riche en récits, il s’affirme comme un outsider crédible sur la scène internationale des cocktails.