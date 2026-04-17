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DANGER OU SIMPLE RUMEUR ?

17 avril 2026

Le bain de bouche est-il mauvais pour le cœur ? Voici ce que disent réellement les recherches

Des vidéos sur les réseaux sociaux affirment que le bain de bouche peut augmenter le risque d’hypertension — et potentiellement nuire à la santé cardiaque.

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MOTS-CLES

Santé , Bain de bouche , bactéries , maladies cardiovasculaires

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Joanna L'Heureux

Joanna L'Heureux est chercheur postdoctoral, Santé publique et sciences du sport, Université d'Exeter.