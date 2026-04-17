DANGER OU SIMPLE RUMEUR ?
17 avril 2026
Le bain de bouche est-il mauvais pour le cœur ? Voici ce que disent réellement les recherches
Des vidéos sur les réseaux sociaux affirment que le bain de bouche peut augmenter le risque d’hypertension — et potentiellement nuire à la santé cardiaque.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Joanna L'Heureux est chercheur postdoctoral, Santé publique et sciences du sport, Université d'Exeter.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Joanna L'Heureux est chercheur postdoctoral, Santé publique et sciences du sport, Université d'Exeter.