EMBARRAS POUR PEKIN

Pourquoi la décision sur le génocide au Myanmar place la Chine face à un dilemme

La Cour internationale de Justice a établi, pour la première fois, la responsabilité d’un État dans la commission d’un génocide, en jugeant que le Myanmar s’était rendu coupable de ce crime contre les Rohingyas en 2017. Cet arrêt place la Chine, partenaire stratégique et économique majeur du régime militaire birman, face à un dilemme délicat : comment défendre ses intérêts en Rakhine et préserver ses liens avec Naypyidaw tout en affichant son attachement à la justice internationale ?