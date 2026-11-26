EMBARRAS POUR PEKIN
26 novembre 2026
Pourquoi la décision sur le génocide au Myanmar place la Chine face à un dilemme
La Cour internationale de Justice a établi, pour la première fois, la responsabilité d’un État dans la commission d’un génocide, en jugeant que le Myanmar s’était rendu coupable de ce crime contre les Rohingyas en 2017. Cet arrêt place la Chine, partenaire stratégique et économique majeur du régime militaire birman, face à un dilemme délicat : comment défendre ses intérêts en Rakhine et préserver ses liens avec Naypyidaw tout en affichant son attachement à la justice internationale ?
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L’arrêt récent de la Cour internationale de Justice (CIJ) établissant que le Myanmar a commis un génocide contre sa minorité musulmane rohingya en 2017 confronte la Chine à des défis à la fois économiques et politiques.
La Chine est un partenaire stratégique étroit du Myanmar. Elle détient d’importants intérêts économiques dans l’État de Rakhine, sur la côte occidentale du pays, là où les atrocités contre les Rohingyas ont été perpétrées.
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