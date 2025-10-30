POLITIQUE
Argent. (Image d'illustration)

Argent. (Image d'illustration)

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

ATLANTICO-BUSINESS

30 octobre 2025

L’argent magique : le Parlement se noie dans un délire fiscal en ciblant les grandes entreprises et les GAFAM…

Après Zucman qui a animé les débats budgétaires, les députés ont prolongé la surtaxe sur les bénéfices des grands groupes et, dans la foulée, LFI et le RN ont voté une lourde taxe sur les multinationales ainsi qu’un doublement de la taxe GAFAM. C’est plus qu’un délire, c’est un harcèlement qui va mettre l’économie par terre.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

