ATLANTI-CULTURE
27 novembre 2026
L’architecte de Notre-Dame, par Aurélien Bellanger
Un roman où fiction et réalité, parcours sinueux et chemin tracé se mêlent dans un entrelacs cher à Viollet-le-Duc.
3 min de lecture
Thème
« L’Architecte de Notre-Dame n’existe pas », ainsi parle Viollet-le-Duc ! Cela augure, dès le début du livre, d’un roman complexe et subtil. Deux récits alternent, sur sept jours, définissant chaque chapitre. Ce n’est pas un hasard.
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MOTS-CLESroman , aurélien bellanger , culture , Actes Sud
THEMATIQUESCulture
Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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