NO JD VANCE
10 octobre 2026
L’anti-discours de Munich ? Marco Rubio déroule sa vision du renouveau de la civilisation occidentale et la place qu’il y réserve à l’Europe
Après la charge du vice-président américain JD Vance à Munich en février 2025 contre des dirigeants européens accusés de trahir leurs propres valeurs, le secrétaire d’État de Donald Trump, Marco Rubio, a choisi la main tendue. Depuis la Pnyx, à Athènes, il a appelé l’Europe à « sortir de son long sommeil » pour participer à un renouveau occidental fondé sur la puissance, l’industrie et la défense. Simple changement de ton ou vraie rupture ? Décryptage avec Tsiporah Fried et James Carafano.
14 min de lecture
MOTS-CLESJD Vance , réarmement européen , OTAN , trump , europe , alliés , Défense européenne , réveil européen
THEMATIQUESInternational
Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.
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Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.