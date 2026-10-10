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Marco Rubio. (Image d'illustration)
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NO JD VANCE

10 octobre 2026

L’anti-discours de Munich ? Marco Rubio déroule sa vision du renouveau de la civilisation occidentale et la place qu’il y réserve à l’Europe

Après la charge du vice-président américain JD Vance à Munich en février 2025 contre des dirigeants européens accusés de trahir leurs propres valeurs, le secrétaire d’État de Donald Trump, Marco Rubio, a choisi la main tendue. Depuis la Pnyx, à Athènes, il a appelé l’Europe à « sortir de son long sommeil » pour participer à un renouveau occidental fondé sur la puissance, l’industrie et la défense. Simple changement de ton ou vraie rupture ? Décryptage avec Tsiporah Fried et James Carafano.

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MOTS-CLES

JD Vance , réarmement européen , OTAN , trump , europe , alliés , Défense européenne , réveil européen

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.

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James Carafano

James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.