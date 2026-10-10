NO JD VANCE

L’anti-discours de Munich ? Marco Rubio déroule sa vision du renouveau de la civilisation occidentale et la place qu’il y réserve à l’Europe

Après la charge du vice-président américain JD Vance à Munich en février 2025 contre des dirigeants européens accusés de trahir leurs propres valeurs, le secrétaire d’État de Donald Trump, Marco Rubio, a choisi la main tendue. Depuis la Pnyx, à Athènes, il a appelé l’Europe à « sortir de son long sommeil » pour participer à un renouveau occidental fondé sur la puissance, l’industrie et la défense. Simple changement de ton ou vraie rupture ? Décryptage avec Tsiporah Fried et James Carafano.