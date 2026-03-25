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Marine Le Pen lors d'un rassemblement de son parti à la suite des résultats du premier tour des élections municipales françaises de 2026, à Châlons-en-Champagne, le 18 mars 2026.
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TRAJECTOIRE PRESIDENTIELLE

25 mars 2026

L’alliance avec les patriotes européens, une bonne idée électorale pour Marine Le Pen, vraiment ?

S'afficher avec Viktor Orbán ou le parti espagnol Vox, flirter avec des mouvements perçus comme proches de Moscou : la stratégie internationale de Marine Le Pen est-elle compatible avec son ambition présidentielle ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Politique , Marine Le Pen , Vikot Orban , europe , extrême droite , patriotes , Vox

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Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.