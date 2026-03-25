TRAJECTOIRE PRESIDENTIELLE

25 mars 2026

L’alliance avec les patriotes européens, une bonne idée électorale pour Marine Le Pen, vraiment ?

S'afficher avec Viktor Orbán ou le parti espagnol Vox, flirter avec des mouvements perçus comme proches de Moscou : la stratégie internationale de Marine Le Pen est-elle compatible avec son ambition présidentielle ? Décryptage.