TRAJECTOIRE PRESIDENTIELLE
25 mars 2026
L’alliance avec les patriotes européens, une bonne idée électorale pour Marine Le Pen, vraiment ?
S'afficher avec Viktor Orbán ou le parti espagnol Vox, flirter avec des mouvements perçus comme proches de Moscou : la stratégie internationale de Marine Le Pen est-elle compatible avec son ambition présidentielle ? Décryptage.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.
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Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.