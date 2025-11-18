POLITIQUE
Feuille de cannabis. (Image d'illustration)

© Reuters

SCANDALE SANITAIRE

18 novembre 2025

L’Allemagne face à une forte hausse des cas de psychose après la légalisation du cannabis

La publication de nouvelles données hospitalières en Allemagne révèle une forte hausse des troubles psychiatriques liés au cannabis depuis sa légalisation, ravivant les inquiétudes du corps médical et contredisant les promesses gouvernementales de réduction des risques.

Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.