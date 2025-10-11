Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Europeil y a 4 heures
Allemagne, réunification. (Image d'illustration)
Allemagne, réunification. (Image d'illustration) © Reuters
L’unité sans le peuple

L’Allemagne célèbre le 35e anniversaire de sa réunification dans un grand moment d’élitisme oubliant le peuple

Trente-cinq ans après que les Allemands de l’Est ont abattu le mur de Berlin, la commémoration de la réunification s’est transformée en cérémonie creuse, dominée par un pouvoir en quête d’auto-légitimation. En effaçant le rôle du peuple pour glorifier celui d’une élite éclairée, Berlin révèle une fracture toujours plus profonde entre gouvernants et gouvernés, et une mémoire collective désormais vidée de sa dimension populaire et démocratique.

avec Sabine Beppler-Spahl
author imageSabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.

Voir la bio »

L’Allemagne célèbre le 35e anniversaire de sa réunification dans un grand moment d’élitisme oubliant le peuple

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés