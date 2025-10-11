L’unité sans le peuple

L’Allemagne célèbre le 35e anniversaire de sa réunification dans un grand moment d’élitisme oubliant le peuple

Trente-cinq ans après que les Allemands de l’Est ont abattu le mur de Berlin, la commémoration de la réunification s’est transformée en cérémonie creuse, dominée par un pouvoir en quête d’auto-légitimation. En effaçant le rôle du peuple pour glorifier celui d’une élite éclairée, Berlin révèle une fracture toujours plus profonde entre gouvernants et gouvernés, et une mémoire collective désormais vidée de sa dimension populaire et démocratique.