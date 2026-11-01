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Blurred backgroundLe livre "L’adolescence du perroquet" de Amélie Nothomb est publié aux éditions Albin Michel.
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ATLANTI-CULTURE

1 novembre 2026

"L’adolescence du perroquet" de Amélie Nothomb : l’adolescence, cette période inquiétante parfois et surprenante souvent…

Le livre "L’adolescence du perroquet" de Amélie Nothomb est publié aux éditions Albin Michel.

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culture , culture tops , Amélie Nothomb , livre , littérature , roman , rentrée littéraire , adolescence , L'adolescence du perroquet , Albin Michel , vie

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Culture
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Martine de la Taille pour Culture-Tops

Martine de la Taille est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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