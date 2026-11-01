ATLANTI-CULTURE
1 novembre 2026
"L’adolescence du perroquet" de Amélie Nothomb : l’adolescence, cette période inquiétante parfois et surprenante souvent…
Le livre "L’adolescence du perroquet" de Amélie Nothomb est publié aux éditions Albin Michel.
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A PROPOS DES AUTEURS
Martine de la Taille est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Martine de la Taille est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).