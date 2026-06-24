EXPLICATIONS
24 juin 2026
La vraie raison pour laquelle votre appétit diminue pendant les vagues de chaleur
Lorsque les températures grimpent en flèche, beaucoup de gens constatent une chute soudaine de leur appétit. L'idée de consommer un repas chaud est la dernière chose qui nous vient à l'esprit lorsque la chaleur devient insupportable.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.