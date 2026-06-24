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Notre appétit résulte d'un équilibre entre deux facteurs opposés : la faim et la satiété (la sensation d'être rassasié).
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EXPLICATIONS

24 juin 2026

La vraie raison pour laquelle votre appétit diminue pendant les vagues de chaleur

Lorsque les températures grimpent en flèche, beaucoup de gens constatent une chute soudaine de leur appétit. L'idée de consommer un repas chaud est la dernière chose qui nous vient à l'esprit lorsque la chaleur devient insupportable.

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MOTS-CLES

températures , canicule , faim , appétit , cerveau , transpiration , fatigue

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Dan Baumgardt

Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.

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