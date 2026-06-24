EXPLICATIONS

24 juin 2026

La vraie raison pour laquelle votre appétit diminue pendant les vagues de chaleur

Lorsque les températures grimpent en flèche, beaucoup de gens constatent une chute soudaine de leur appétit. L'idée de consommer un repas chaud est la dernière chose qui nous vient à l'esprit lorsque la chaleur devient insupportable.