Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson s’adresse à une conférence de presse lors de la 77e session du Conseil nordique, à Stockholm, le 28 octobre 2025. (Image d'illustration)

© AFP

PREPARATION CIVILE

6 novembre 2025

La Suède prépare ses citoyens à la guerre depuis longtemps et voilà pourquoi nous devrions sérieusement nous en inspirer

Face à la montée des tensions géopolitiques, la Suède innove en lançant un guide national de préparation aux crises destiné aux entreprises. Un modèle de résilience économique et stratégique que d’autres pays européens, encore trop insouciants, feraient bien de suivre.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

