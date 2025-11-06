Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson s’adresse à une conférence de presse lors de la 77e session du Conseil nordique, à Stockholm, le 28 octobre 2025. (Image d'illustration)
© AFP
PREPARATION CIVILE
6 novembre 2025
La Suède prépare ses citoyens à la guerre depuis longtemps et voilà pourquoi nous devrions sérieusement nous en inspirer
Face à la montée des tensions géopolitiques, la Suède innove en lançant un guide national de préparation aux crises destiné aux entreprises. Un modèle de résilience économique et stratégique que d’autres pays européens, encore trop insouciants, feraient bien de suivre.
12 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.