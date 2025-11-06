PREPARATION CIVILE

6 novembre 2025

La Suède prépare ses citoyens à la guerre depuis longtemps et voilà pourquoi nous devrions sérieusement nous en inspirer

Face à la montée des tensions géopolitiques, la Suède innove en lançant un guide national de préparation aux crises destiné aux entreprises. Un modèle de résilience économique et stratégique que d’autres pays européens, encore trop insouciants, feraient bien de suivre.