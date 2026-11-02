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Blurred background« La solitude des professeurs est infinie » de Yannick Haenel : dans le jardin d’Haenel ou le lieu des vérités multiples
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ATLANTI'CULTURE

2 novembre 2026

« La solitude des professeurs est infinie » de Yannick Haenel : dans le jardin d’Haenel ou le lieu des vérités multiples

« Jean Deichel, jeune professeur de français, fait son stage dans un collège de la banlieue parisienne. La nuit, il loge dans un club de tennis à Deuil-la-Barre ; le jour, il découvre les difficultés du métier en même temps que ses joies profondes, la violence de l’École en même temps que sa beauté.Jean est aussi un poète ivre d’aventure, attentif à trouver la lumière de la « vraie vie » au cœur du quotidien le plus gris : dans des jardins réels ou rêvés, au bord d’un lac, lors d’évasions à Pompéi et à Tarquinia, mais surtout dans la grâce fragile d’un cours réussi. Entre réalité politique et mystère existentiel, la vie des profs est un roman ».

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MOTS-CLES

culture , Yannick Haenel , roman , professeur

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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