MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

La santé en France : on soigne les comptes, pas le système

Le relèvement annoncé du plafond des franchises médicales relance le débat sur le financement de l’assurance maladie. Mais derrière cette mesure budgétaire se cache une question plus profonde : comment financer durablement un système de santé confronté au vieillissement de la population, à la hausse des maladies chroniques et au coût croissant du progrès médical ?