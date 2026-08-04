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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

4 août 2026

La santé en France : on soigne les comptes, pas le système

Le relèvement annoncé du plafond des franchises médicales relance le débat sur le financement de l’assurance maladie. Mais derrière cette mesure budgétaire se cache une question plus profonde : comment financer durablement un système de santé confronté au vieillissement de la population, à la hausse des maladies chroniques et au coût croissant du progrès médical ?

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MOTS-CLES

santé , France , assurance maladie , malades , soins , patients , hôpital , sécurité sociale , médecins , arrêts maladie , maladie , clinique , carte vitale , médicaments , remboursements , franchise médicale , plafond

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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