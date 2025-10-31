Vue aérienne d'un centre de données de 33 mégawatts (en bas à gauche) avec système de refroidissement en boucle fermée, au milieu d'entrepôts, le 20 octobre 2025 à Vernon, en Californie.
NOUVEL ENJEU STRATEGIQUE
31 octobre 2025
La révolution des méga batteries
À mesure que le monde s’électrifie pour sortir des énergies fossiles, le défi du stockage devient crucial. Les « méga-batteries », capables d’absorber et de restituer des quantités massives d’électricité, redessinent déjà les équilibres de l’industrie énergétique mondiale.
Jean-Pierre Corniou est directeur général adjoint du cabinet de conseil Sia Partners. Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
