POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Vue aérienne d'un centre de données de 33 mégawatts (en bas à gauche) avec système de refroidissement en boucle fermée, au milieu d'entrepôts, le 20 octobre 2025 à Vernon, en Californie.

Vue aérienne d'un centre de données de 33 mégawatts (en bas à gauche) avec système de refroidissement en boucle fermée, au milieu d'entrepôts, le 20 octobre 2025 à Vernon, en Californie.

© 2025 Getty Images

NOUVEL ENJEU STRATEGIQUE

31 octobre 2025

La révolution des méga batteries

À mesure que le monde s’électrifie pour sortir des énergies fossiles, le défi du stockage devient crucial. Les « méga-batteries », capables d’absorber et de restituer des quantités massives d’électricité, redessinent déjà les équilibres de l’industrie énergétique mondiale.

Photo of Jean-Pierre Corniou
Jean-Pierre Corniou Go to Jean-Pierre Corniou page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Méga-batteries , tech , IA , data centers , Elon musk , Australie , Tesla , BESS , automobile , énergie

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est directeur général adjoint du cabinet de conseil Sia Partners. Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

Populaires

1Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
2Dans « La France réinventée », Patrick Artus publie les chiffres les plus désastreux de la situation économique française
3Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)
4Radioscopie de la droite Bardella
5Pressions américaines sur un juge français : dernière preuve en date des renoncements de l’Europe sur sa souveraineté technologique
6L’argent magique : le Parlement se noie dans un délire fiscal en ciblant les grandes entreprises et les GAFAM…
7Vote d’une résolution RN par l’Assemblée : la poutre continue à travailler… mais vers quoi exactement ?