NOUVEL ENJEU STRATEGIQUE

31 octobre 2025

La révolution des méga batteries

À mesure que le monde s’électrifie pour sortir des énergies fossiles, le défi du stockage devient crucial. Les « méga-batteries », capables d’absorber et de restituer des quantités massives d’électricité, redessinent déjà les équilibres de l’industrie énergétique mondiale.