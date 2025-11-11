POLITIQUE
Une fillette lève le doigt pour prendre la parole à l'école primaire Wangari Maathai, le 4 septembre 2023 à Lyon, le premier jour de la rentrée scolaire.

© OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

IMPACT DU NUMERIQUE

11 novembre 2025

La psychologie de la génération Alpha

Née entre 2010 et 2025, la génération Alpha grandit dans un monde façonné par le numérique et l’incertitude. Enfants de parents millennials, ces jeunes maîtrisent les technologies mieux que quiconque, mais font face à des défis inédits pour leur développement psychologique : hyperconnexion, exposition précoce aux réseaux sociaux et héritage d’un monde en crise. Que révèle cette immersion numérique sur leurs valeurs, leur rapport au monde et leur santé mentale ?

Photo of George Gillett
Photo of Claire Hughes
Photo of Luke McGuire
George Gillett, Claire Hughes et Luke McGuire

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
George Gillett image
George Gillett

George Gillett est chercheur clinicien à l'Université de Cambridge.

Claire Hughes image
Claire Hughes

Claire Hughes est professeure de psychologie, directrice adjointe du Centre de recherche sur la famille à l'Université de Cambridge.

Luke McGuire image
Luke McGuire

Luke McGuire est maître de conférences au Département de psychologie de l'Université d'Exeter.

