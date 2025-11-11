Une fillette lève le doigt pour prendre la parole à l'école primaire Wangari Maathai, le 4 septembre 2023 à Lyon, le premier jour de la rentrée scolaire.
IMPACT DU NUMERIQUE
11 novembre 2025
La psychologie de la génération Alpha
Née entre 2010 et 2025, la génération Alpha grandit dans un monde façonné par le numérique et l’incertitude. Enfants de parents millennials, ces jeunes maîtrisent les technologies mieux que quiconque, mais font face à des défis inédits pour leur développement psychologique : hyperconnexion, exposition précoce aux réseaux sociaux et héritage d’un monde en crise. Que révèle cette immersion numérique sur leurs valeurs, leur rapport au monde et leur santé mentale ?
George Gillett est chercheur clinicien à l'Université de Cambridge.
Claire Hughes est professeure de psychologie, directrice adjointe du Centre de recherche sur la famille à l'Université de Cambridge.
Luke McGuire est maître de conférences au Département de psychologie de l'Université d'Exeter.
