IMPACT DU NUMERIQUE

11 novembre 2025

La psychologie de la génération Alpha

Née entre 2010 et 2025, la génération Alpha grandit dans un monde façonné par le numérique et l’incertitude. Enfants de parents millennials, ces jeunes maîtrisent les technologies mieux que quiconque, mais font face à des défis inédits pour leur développement psychologique : hyperconnexion, exposition précoce aux réseaux sociaux et héritage d’un monde en crise. Que révèle cette immersion numérique sur leurs valeurs, leur rapport au monde et leur santé mentale ?