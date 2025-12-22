POLITIQUE
Beaucoup d’éléments influent sur les choix professionnels : certains peuvent être privilégiés selon la nature sexuée des personnes

PEOPLE VS THINGS

22 décembre 2025

Discriminations de genre ou différences des sexes ? Cette étude suisse montre à quel point hommes et femmes exercent des professions différentes par… CHOIX

L'une des conclusions les plus solides en psychologie est que les hommes et les femmes ont des intérêts professionnels quelque peu différents : en moyenne, les hommes sont plus intéressés par le travail avec des objets, tandis que les femmes sont plus intéressées par le travail avec des personnes.

Antoine de Gabrielli

Antoine de Gabrielli

Antoine de Gabrielli est expert du travail et spécialiste de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Il est président de l’association « Mercredi-c-papa » et le l’association familiale « La maison des Part’âges ». Il est auteur de « S’émanciper à deux - le couple, le travail et l’égalité » publié en 2024 aux Éditions du Rocher.

