PEOPLE VS THINGS

22 décembre 2025

Discriminations de genre ou différences des sexes ? Cette étude suisse montre à quel point hommes et femmes exercent des professions différentes par… CHOIX

L'une des conclusions les plus solides en psychologie est que les hommes et les femmes ont des intérêts professionnels quelque peu différents : en moyenne, les hommes sont plus intéressés par le travail avec des objets, tandis que les femmes sont plus intéressées par le travail avec des personnes.